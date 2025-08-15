Ｊ１柏は１５日、柏市内で次節の岡山戦（１７日・ＪＦＥス）へ向けた調整を非公開で行った。チームは第２６節前時点で、首位の鹿島と勝ち点差なしの２位。首位奪還へ挑む一戦に、ＭＦ小屋松知哉は「（岡山は）守備で全員がハードワークできるチーム。（２―０で勝った前回対戦時は）少し得点入るまでに時間かかった。自分たちが成長できている部分を出せたらいいですし、立田（悠悟）とか（過去に）やっていたチームメートもいる