俳優の竹野内豊が１５日、都内で主演映画「雪風ＹＵＫＩＫＡＺＥ」（山田敏久監督）初日舞台あいさつに共演の玉木宏、中井貴一らと出席した。太平洋戦争中に実在した駆逐艦「雪風」の史実を背景に、戦場となった海で懸命に戦った兵士たちとその家族の物語を描く。艦長役の竹野内は、イベント冒頭に共演陣と黙とうをささげた。終戦８０年の節目に本作が公開となり「初日を迎え、感慨深い気持ちでおります。このタイミングで