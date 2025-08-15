巨人の田中瑛斗投手が１５日、今季限りでの現役引退を発表した中田翔内野手について思いを語った。日本ハム時代に世話になった先輩について田中瑛は、「みんなが思う兄貴分。後輩の面倒見もめちゃくちゃいいですし、こういう先輩になりたいなって。時に優しく時に厳しく、先輩のあるべき姿を学びました」と語った。中田へは「本当お世話になりましたってところと先輩の背中を見て学びました。手本になる先輩として学ばせてもら