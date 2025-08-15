Photo: 小暮ひさのり 2024年7月5日の記事を編集して再掲載しています。 理論値を目指してきた、ロジクールよ…！iPadで仕事するために、長らく携帯時のキーボードを追い求めてきました。それは僕だけじゃなくきっと世界中のiPadユーザーが皆、常に理想のキーボードを探しているはずです。その中でのひとつの答えとなりそうなキーボードが、ロジクールの「Keys-To-Go2」です。 ロジ