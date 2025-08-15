◆プロ・アマ交流戦巨人３軍０―１明大（１５日・Ｇ球場）育成ドラフト２位右腕・堀江正太郎投手がプロ注目選手も擁する明大相手に６回５安打１失点と粘投した。４回以外は走者を背負う投球となったが、失点は６回の本塁打のみ。左打者が７人並ぶ打線を前に、内角を広く用いて直球やカットボール、スライダーを投じた。「全部インコースで目線を変えてから外角とか、逆にインコース続けたりとか。そういうところは今日はある