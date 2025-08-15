◇女子ゴルフツアーNEC軽井沢72第1日（2025年8月15日長野県軽井沢72ゴルフ北C＝6625ヤード、パー72）ツアー3勝のささきしょうこ（29＝日本触媒）が7バーディー、1ボギーの6アンダー66をマークし、ペ・ソンウ（31＝韓国）、内田ことこ（22＝加賀電子）と並び首位発進した。ささきはショットがキレキレだった。1つ伸ばして迎えた7番で1・5メートルにつけると、パー3の8番は7Iで30センチにピタリ。パー5の9番は第3打を1