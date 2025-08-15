¼«Ì±ÅÞÅìµþÅÔÏ¢²ñÄ¹¤Î°æ¾å¿®¼£½°±¡µÄ°÷¼«Ì±ÅÞÅìµþÅÔÏ¢²ñÄ¹¤Î°æ¾å¿®¼£½°±¡µÄ°÷¤Ï15Æü¡¢ÅÔÏ¢½êÂ°¤ÎÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì½°±¡µÄ°÷¤ÎÀ¯ºöÈë½ñ¤¬À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ÇÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄ¾ÀÜÅÔÏ¢¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¸Ä¿ÍÅª¤ÊÈë½ñ¤ÎÏÃ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¹ñ²ñ¿³µÄ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡ÖÁ´Á³ÊÌ·ï¤À¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£¹ñ²ñÆâ¤Çµ­¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£