ビールに合う！豆腐の磯辺焼き 夏の即席おつまみといえば冷奴。でもいつも同じだと飽きてしまいますよね。そこで、豆腐を使った簡単おつまみ「豆腐の磯辺焼き」をご紹介！豆腐を海苔で巻いて焼けばできあがり。海苔の香りとふわふわ豆腐がおいしいです。 チーズやベーコンをプラスして シンプルに豆腐×海苔で作るのももちろんおいしいのですが、チーズやベーコンを合わせるのも◎チーズをプラスすればとろ〜り食感と濃厚さが加