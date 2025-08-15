【ジュネーブ＝船越翔】プラスチック汚染防止条約の策定を目指してスイス・ジュネーブで開かれていた政府間交渉委員会の会合は１５日、合意の見送りを決めて閉会した。１４日までだった会期を延長して協議を続けたが、プラスチックの生産規制などを巡る意見の溝が埋まる見込みがないと判断した。後日、交渉を再開するという。ルイス・バヤス議長（駐英エクアドル大使）は１５日未明、健康リスクのあるプラ製品の段階的廃止を選