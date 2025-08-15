NPB(日本野球機構)は、7月度の月間「スカパー！サヨナラ賞」を発表。セ・リーグはヤクルトの赤羽由紘選手、パ・リーグからはオリックスの中川圭太選手が選出されました。赤羽選手は、7月21日の広島戦、2点ビハインドの9回裏に、2アウト1・3塁からレフトポール直撃の逆転サヨナラ3ランを放ち、初受賞となりました。赤羽選手はチームを通じて「こういう素晴らしい賞をいただいて、素直にうれしい気持ちでいっぱいです。このサヨナラ