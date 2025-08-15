THE ALFEEが、最新シングル『HEART OF RAINBOW』の発売を記念して、9月7日に都内某所にてスペシャルトークイベントを開催。また、メンバー自らの発案で全国7都市の映画館にて同イベントのライブビューイング上映会が決定した。 （関連：GLAY、THE ALFEE、怒髪天……アニバーサリーイヤー以降も止まらない勢い挑戦の積み重ねで増す歴史の重み） 同イベントには、対象CD購入者の中から