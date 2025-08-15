¡Öearth music&ecology¡Ê¥¢ー¥¹¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯&¥¨¥³¥í¥¸ー¡Ë¡×¤Î¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥¯¤¬ÉÕÂ°¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥à¥Ã¥¯ËÜ¤¬ÊõÅç¼Ò¤è¤êÈ¯ÇäÃæ¤À¡£ ¡Ú²èÁü¡Ûearth music&ecology¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥¯ ¡Öearth music&ecology¡×¤Î¡Ø¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°ÉÕ¤­¥Ö¥é¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¡ÙÂè4ÃÆ¤¬º£²Æ¤âÅÐ¾ì¡£¿·µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢±«¤ÎÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¿ä¤·³è¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ä¥ä´¶¤¬¤¢¤ëÙû¿å²Ã¹©¤ÎÁÇºà¤ò»È