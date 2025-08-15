エクスペディア・ジャパンは8月31日23時59分までの期間、総合旅行ブランド「エクスペディア」において、神奈川県横浜市内と川崎市内の一部ホテルを対象にした特別セールを開催している。●「ホテル ニューグランド」は最大30％オフに同セールでは、夏の旅行シーズンにおいてゆったりとした時間を過ごしたい人から注目を集めている神奈川県横浜市内の「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜」「ホテル ニュー グランド」「THE GAT