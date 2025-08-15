俳優の竹野内豊（５４）が１５日、都内で、主演映画「雪風ＹＵＫＩＫＡＺＥ」の初日舞台あいさつに出席した。太平洋戦争中に実在した駆逐艦・雪風の史実を基に、激動の時代を懸命に生き抜いた人々を描く。同日に８０回目の終戦の日を迎え、黙とうからイベントスタート。共演者とともに平和への祈りをささげた。終戦の日という節目に今作の船出を迎え、竹野内は「ようやく初日を迎えることができまして、感慨深い気持ち。戦争