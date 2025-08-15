À¸¸«°¦ÎÜ¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ë¡ØCanCam¡Ù10·î¹æÄÌ¾ïÈÇ¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤¬8·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¤Õ¤ï¤â¤³¡ÉÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿½©¥³ー¥Ç¤âÈäÏª º£¹æ¤ÎÆÃ½¸¥Æー¥Þ¤Ï¡È½©¤Î¥Îー¥¹¥ê¡É¡£ÄÌ¾ïÈÇ¤ÎÉ½»æ¤Ç¤ÏÀ¸¸«°¦ÎÜ¡Ê¤á¤ë¤ë¡Ë¤¬¿§µ¤¤ò´¶¤¸¤ë¥Îー¥¹¥ê¥³ー¥Ç¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ÃæÌÌ¤Î¥«¥Ðー¥¬ー¥ëÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡È¤Õ¤ï¤â¤³¡ÉÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿½©¥³ー¥Ç¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÈäÏª¡£ ½©¤Î¥Îー¥¹