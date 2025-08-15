¹áÀî¸©¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¡Ê15Æü¡Ë¤«¤éº£·î24Æü¤Þ¤Ç¤Î10Æü´Ö¤òÂÐ¾Ý¤ËºÙ¶ÝÀ­¿©ÃæÆÇ·ÙÊó¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ µ¤²¹¤¬¹â¤¤Æü¤¬Â³¤­¿©ÃæÆÇ¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤ä¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤é¤Ç¤­¤ë¤À¤±Áá¤á¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÎäÂ¢¡¦ÎäÅà¤¬É¬Í×¤Ê¿©¤ÙÊª¤ÏÀµ¤·¤¯ÊÝ´É¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ º£Ç¯¤Î¹áÀî¸©¤Ç¤Î¿©ÃæÆÇ¤ÎÈ¯À¸¤Ï¡¢¤­¤Î¤¦¡Ê14Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë8·ï¡¢´µ¼Ô¤Ï130¿Í¤Ç¡¢ºòÇ¯1Ç¯´Ö¤Î¥Úー¥¹¤òÂç¤­¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£