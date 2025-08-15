今季限りで現役を引退することを表明した中日・中田翔内野手（36）が15日、自身のインスタグラムを更新し、改めて思いをつづった。この日引退会見を行った中田は、会見後に「今シーズンで現役を引退します！！」と改めてファンに報告。「日ハムに始まりジャイアンツ、ドラゴンズ、沢山の経験をさせてもらいました！！本当に大好きなチームです！！ファンの皆さんには感謝しかありません！！辛い時もみんなの声援に助けられま