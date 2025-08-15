サッカースペイン１部リーグ、レアル・ソシエダードのジョキン・アペリバイ会長が新シーズンのチーム構成について言及、ここまで２選手を補強しているが新たな戦力の加入がない可能性があるとした。スペインのスポーツ紙マルカなどが伝えている。記者会見で話した。アペリパイ会長は開幕戦を前にしたチーム状況について「我々は随分前から方針を決めていて、明日、背番号を発表する。いくつかの選手の退団についての話し合いを