『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）の公式Instagramにて、渡辺翔太と向井康二の“学ラン”ショットが公開された。 【画像】渡辺翔太＆向井康二の“学ラン”ショット／【動画】Snow Man学園ドラマ「SOOKIES」予告映像 8月15日の放送より、新企画「SOOKIES」がスタート。Snow Manのメンバー全員が主演を務める学園ドラマの中で、豪華俳優とともにアドリブトークを展開し、撮れ高を作ることにチャレンジ