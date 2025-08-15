¤Ó¤Ã¤¯¤ê¥É¥ó¥­¡¼¤ÎËèÇ¯¹±Îã¡Ö¥Ô¡¼¥Á¥Ç¥¶¡¼¥È¡×¤¬2025Ç¯¤âÅÐ¾ì¡ª¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤Åí¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡¢½ë¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤´Ë«Èþ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£ ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¥É¥ó¥­¡¼¡Ö¥Ô¡¼¥Á¥Ç¥¶¡¼¥È¡×2025  È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯6·î11Æü¡Ê¿å¡ËÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¤Ó¤Ã¤¯¤ê¥É¥ó¥­¡¼Å¹ÊÞ ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¥É¥ó¥­¡¼¤ÇËèÇ¯Âç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Ô¡¼¥Á¥Ç¥¶¡¼¥È¡×¤Ë¡¢2025Ç¯¤Ï¿·ºî¡Ö¥Ô¡¼¥Á¥·¥Õ¥©¥ó¡×¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇòÅí¤ÎË§½æ¤Ê¹á¤ê