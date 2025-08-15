¡Ö¥Á¥ç¥³¤¬Çä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Á¥ç¥³ÀìÌçÅ¹¡×¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¡¢¡Ö100Æü¤À¤±¤Î¥Á¥ç¥³¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó by Tony Bake ºæÅìÅ¹¡×¤ò2025Ç¯9·î5Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£ 100Æü¤À¤±¤Î¥Á¥ç¥³¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó by Tony Bake ºæÅìÅ¹  ²Á³Ê¡§Á´4¼ïÎà¡¢³Æ500±ß½êºßÃÏ¡§ ÂçºåÉÜºæ»Ôºæ¶è1¾òÄÌ¤ê17-10 ºæÅì¥á¥¾¥ó¥Õ¥ë¡¼¥ë1³¬¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§ 2025Ç¯9·î5Æü±Ä¶È´ü´Ö¡§ 100Æü´Ö¸ÂÄê(±Ä¶È»þ´Ö¤Ï11»þ00Ê¬¡Á18»þ00Ê¬¢¨´°Çä¼¡Âè½ªÎ»)ÄêµÙÆü¡§