【その他の画像・動画等を元記事で観る】 THE ALFEEが、ニューシングル「HEART OF RAINBOW」（7月30日発売）で、59作連続でシングルトップ10入りを果たし、男性アーティスト歴代1位の快挙を達成した。 ■歴代男性アーティスト記録で嵐を抜き、単独1位に！ THE ALFEEの最新シングル「HEART OF RAINBOW」は、8月5日発表のオリコン週間シングルランキングで初登場3位を記録。これにより、59作連続でシングルトッ