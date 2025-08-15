第61回（17日／GII、札幌芝2000m）には、春からの挽回を図るステレンボッシュ、大阪杯5着のホウオウビスケッツ、函館記念を制したヴェローチェエラなどが出走予定。本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「ヴェローチェエラ」を取り上げる。 ■ヴェローチェエラ 同馬の父リアルスティールは一流の素質を秘めながらも、どうも勝ち味に遅いまま現役を退