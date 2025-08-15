厳しい暑さがまだまだ続きそうな今年の夏。洋服の買い足しを考えているミドル世代には、品の良いデザインでコーデを格上げできそうな【しまむら】のTシャツがおすすめ。高級感のある箔プリントが施されており、\1,089（税込）ながら着映えする予感。きれいめにもカジュアルにも振りやすいTシャツは、夏コーデで手放せなくなるかも。 1枚でコーデの主役に！ 上品に輝く箔プリント 【しまむら】「CTハクロ