山田裕貴が主演を務め、古田新太が共演する映画『ベートーヴェン捏造（ねつぞう）』より、古田演じるベートーヴェンの新場面写真が解禁された。【写真】歴史的偉人は実は小汚い癇癪持ちのおじさんだった!?古田新太演じるベートーヴェン本作は、19世紀ウィーンで巻き起こる音楽史上最大のスキャンダルの真相に迫った歴史ノンフィクション『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』（かげはら史帆著／河出文庫刊）を