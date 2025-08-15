ドジャースのフリードマン球団本部長(C)Getty Imagesドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は現地時間8月14日、アンドリュー・フリードマン編成本部長が今季のトレード期限で、目立った補強を行わなかったことについてのコメントを伝えた。【動画】ハッとお目覚め！ 大谷翔平の居眠りシーンをチェックドジャースは同7月4日時点で、ナ・リーグ西地区において2位以下に9ゲーム差をつけて首位を独走。以降に12勝21敗と失速し