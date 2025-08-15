乃木坂４６の井上和がメンバーの久保史緒里との旅ショットを披露した。１５日までに自身のインスタグラムに「大好きで尊敬している先輩との旅。カメラで撮った先輩が素敵すぎたので共有です」とコメントし、久保の横顔ショットや微笑む姿を公開。「先輩が撮る自分も楽しそうで幸せな気持ちになるのでそちらも共有。佐渡島楽しかったな〜また行きたい」と続け、自身のショットも披露した。この投稿にＳＮＳ上では、「ほっんと