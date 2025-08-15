¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½ºå¿À¡Ê£±£µÆü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤Î²£Àî³®Åê¼ê¤¬£±£µÆü¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿ÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£²£Àî¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃæÅÄ¤ÏÂçºå¶Í°þ¹â¤ÎÀèÇÚ¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¹â¹»¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¹¤·¡¢¹â¹»¤Ë¤¤¤¿»þ¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¤¥×¥íÌîµå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆ´¤ì¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤´ÈÓ¤È¤«Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤È¤«ÎÉ¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹