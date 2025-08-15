¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/15¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¥ì¥·¥Ô¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÀîæÆ»Ò¡¢¼êºî¤ê´ÊÃ±¥Á¥ç¥³¥¹¥¤¡¼¥Ä¢¡ÃæÀîæÆ»Ò¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Çºî¤ì¤ë´ÊÃ±¥¹¥¤¡¼¥Ä¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ðÃæÀî¤Ï¡ÖÊÆÊ´¥Á¥ç¥³¤Þ¤ó¥ì¥·¥Ô¡×¤È¤·¤Æ¼êºî¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¥ì¥ó¥Á¥ó2Ê¬¡×¡ÖÊÆÊ´40g¡¢¥³¥³¥¢5g¡¢¥Ù¡¼¥­¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼5g¡¢Æ¦Æý65g ¥é¥«¥ó¥È¤¹