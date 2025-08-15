全国戦没者追悼式に参列された天皇、皇后両陛下＝15日午前11時51分、東京・日本武道館天皇陛下は全国戦没者追悼式の「お言葉」に、戦争の記憶を次世代へ継承していく思いを込められた。「戦中・戦後の苦難を今後とも語り継ぎ」との文言を初めて盛り込み「将来にわたって平和と人々の幸せを希求し続けていくことを心から願う」と述べた。戦後80年の今年、陛下は戦没者慰霊として皇后さまと共に硫黄島、沖縄、広島を巡ってきた。