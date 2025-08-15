長崎市で開かれた集会で思いを述べる田添真菜さん＝15日午前戦後80年を迎えた15日は各地で戦争の記憶を伝え、犠牲者を追悼する催しが開かれた。戦争体験者が少なくなる中、思いを受け継ぐ中高生ら若い世代も参加し、非戦への誓いを力強く語った。「何一つ孝行もできず死ぬのは残念ですがどうかお許しください」。鹿児島県南さつま市の万世特攻平和祈念館で、特攻隊員らの手紙を高校生が読み上げると、会場の人々は静かに聞き入