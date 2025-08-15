元ＡＫＢ４８の高橋みなみが１４日、フジテレビ系「トークィーンズ」で、アイドル時代の私服が「ダサい」といじられ続けていたことに触れ、その私服が有名タレントのプロデュースブランドだったことを明かした。この日は高橋、前田敦子、小嶋陽菜というＡＫＢ黄金期を支えたＯＧが出演。事前インタビューの中で、３時のヒロインの福田麻貴が「元総監督の私服がダサいと…」という噂を口にし、高橋は「嘘だ、嘘だ！」と猛反論。