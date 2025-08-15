複数の韓国ガールズグループメンバーとして活動後、２０２４年に女優へと転身したリュ・ジウォン（２８）が、白血病の闘病中であることを１４日、自身のインスタグラムで告白した。リュ・ジウォンは入院中の写真や、治療薬により髪の毛のない姿など、複数枚の写真とともに「わけもわからず入院し、突然白血病の診断を受けてからもう３カ月が経った」と報告。そして現在、３次治療を受けていると伝えた。続けて「（白血病の）