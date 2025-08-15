9Æü¡¢º´ÅÏ»Ô¤Çµ¢¾ÊÃæ¤Î50Âå¤ÎÃËÀ­¤¬Æ»Ï©ÏÆ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»à°ø¤ÏÇ®Ãæ¾É¤Ç¤·¤¿¡£¸©Æâ¤ÎÇ®Ãæ¾É¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥ó5ÎãÌÜ¤Ç¤¹¡£ ¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢9Æü¸áÁ°10»þÁ°¡¢º´ÅÏ»Ô¤Ç50Âå¤ÎÃËÀ­¤¬Æ»Ï©ÏÆ¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÄÌ¤ê¤¬¤¬¤Ã¤¿¿Í¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤Ï¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤Î¸å¡¢14ÆüÌë¤Ë»à°ø¤¬Ç®Ãæ¾É¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿