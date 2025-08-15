動物にとって、塩は大切な栄養素です。【写真】塩が足りていなかったチワワちゃん座椅子の背をずっとペロペロ舐めていたそうです犬猫のドライフードには、実は塩がしっかり入っています。例えば、生のイワシよりも濃い味付けです。そうじゃないと身体が塩分不足になりますから。塩分が不足すると、血圧を保つことが出来ないので力が入らなくなります。低血圧になると朝起きにくく、起きても体がだるいという症状を訴えるようにな