物事の核心に迫る大石が聞く。今回は戦後80年の今年になって初めて発見された、旧陸軍の地下壕です。誰にも知られず朽ちようとしていた戦争の遺構。それが、物語るものとは… 【写真を見る】入り口には｢防毒マスク｣｢薬瓶｣も…今年発見された“巨大地下壕”に潜入 なんのために造られた?【戦後80年】 岐阜県各務原市。“ある山”の中腹にぽっかりと空いた穴…巨大な地下壕が存在していました。 戦後80年を迎えることし、新たに見