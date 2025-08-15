新サッカースタジアムの建設候補地に挙げられているJR清水駅近くの土地の利活用について、静岡市の難波市長は17日、土地を所有するエネオスと合意書を交わしたと発表しました。静岡市清水区の新たなサッカースタジアム建設をめぐっては、市はJR清水駅東口近くにある製油所跡地を最有力候補としていて、土地を所有する石油元売り大手のENEOSとの間でこれまで協議が行われてきました。そうしたなか15日、難波市長がENEOS