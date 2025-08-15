アジアサッカー連盟は８月15日、2025-26シーズンのアジア・チャンピオンズリーグ２のグループステージ組分けを発表した。マレーシアのクアラルンプールで開催された抽選会の結果、日本から参戦するG大阪は東地区のFグループに入り、ベトナム王者のナム・ディン、昨季タイ１部で４位のラチャブリ、香港カップ王者の東方と対戦することが決まった。 大会は、東部と西部地域からそれぞれ16チームずつ計32チームが８つのグ