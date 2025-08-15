メジャーリーグのレギュラーシーズンも残り1か月半。打者成績において『3冠』と呼ばれる打率、打点数、本塁打数の3部門では、両リーグでどの選手がトップに立っているのでしょうか。ナ・リーグの本塁打トップは43本を放っている大谷翔平選手。8月に6戦5発で一気に逆転し、2位のカイル・シュワバー選手(フィリーズ)とは1本差となっています。打率トップは.312を記録しているドジャースのウィル・スミス選手で、打点はメッツのピート