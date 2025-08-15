巨人・丸佳浩外野手が１５日、今季限りでの現役引退を発表した中日・中田翔内野手にねぎらいの言葉を送った。中田とは同学年。「（高校）１年生の時に彼が甲子園で平田さんとか辻内さんがいる中、マウンドに上がって１４０（キロ台）後半の速球をぶりぶり投げてて『なんだこいつは』みたいな。寮のテレビで見ていてすごい衝撃を受けたのをすごい覚えています」とし、「そのときからライバルとかそういうのじゃなくて別次元の選