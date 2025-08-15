フィギュアスケートの世界ジュニア女王・島田麻央（木下グループ）の演技を大物ミュージシャンが大絶賛だ。今季の島田はフリー曲にロックバンド「ＸＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩ作曲の「Ｍｉｒａｃｌｅ（ミラクル）」を採用。シーズン前には「メジャーリーグのカブス対ドジャースの開幕戦（３月１８日、東京ドーム）でピアノ演奏を見てから、ＹＯＳＨＩＫＩさんの曲をいつか演じてみたいと思っていた」と選曲の理由を明かし