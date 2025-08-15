¢¡¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¸òÎ®Àïµð¿Í£³·³£°¡½£±ÌÀÂç¡Ê£±£µÆü¡¦£Çµå¾ì¡Ëº¸»°³ÑÀþ°ÝÆð¹üÊ£¹çÂÎ¡Ê£Ô£Æ£Ã£Ã¡ËÂ»½ý¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¤¬Ìó£±¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤¿¡£¡Ö£±ÈÖ¡¦Í··â¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢¥×¥íÃíÌÜº¸ÏÓ¡¦ÌÓÍø¤È£²ÂÇÀÊÂÐÀï¡£½é²óÀèÆ¬¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤Ï»°¥´¥í¡¢£³²óÀèÆ¬¤ÎÂè£²ÂÇÀÊ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡££´²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤é¸òÂå¤·¤¿¡£¶ðÅÄ£³·³´ÆÆÄ¤ÏÀÐÄÍ¤ÎÆ°¤­¤ò¸«¤Æ¡ÖÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È°ì°Â¿´¡£¡Ö¤¤¤¤¤â¤Î»ý¤Ã¤Æ¤ë