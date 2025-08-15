お笑いコンビ「おぼん・こぼん」が１５日、東京・アップリンク吉祥寺で行われた映画「ダマガール」（ＹＵＡ主演、清水佳代子監督）の公開記念舞台あいさつに登壇した。ＴＢＳ系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（水曜・後１０時）の企画で不仲から和解に転じ、ブレイク。今年でコンビ結成６０周年を迎えた。舞台あいさつは上映後に行われ、おぼん・こぼんはそろって観客席から登場し、「一流芸能人のおぼんです」「二