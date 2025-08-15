この先も東北地方は厳しい残暑が続くでしょう。また、お盆最終日となる17日(日)は局地的に大雨となる恐れがあります。交通機関が乱れる可能性もありますので、最新の交通情報や気象情報を確認するようにして下さい。17日(日)青森県や秋田県を中心に局地的な大雨に注意交通機関が乱れる恐れもあす(土)は高気圧に覆われるため、広い範囲で晴れるでしょう。ただ、気温の上がる午後は福島県でにわか雨や雷雨の所がありそうです。急な