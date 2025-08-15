¹â¹»Ìîµå¤Î°éÀ®¤ÈÈ¯Å¸¤Ë¿Ô¤¯¤·¤¿»ØÆ³¼Ô¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡Ö°éÀ®¸ùÏ«¾Þ¡×¤ò¡¢ÀîÆâ¹â¹»¤ä¼¯»ùÅç¹©¶È¹â¹»¤Ê¤É¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ÃæÇ÷½ÓÌÀ¤µ¤ó¡Ê65¡Ë¤¬¼õ¾Þ¤·¡¢15Æü¤Ë¹Ã»Ò±àµå¾ì¤ÇÉ½¾´¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ ÃæÇ÷¤µ¤ó¤Ï2006Ç¯¤Ë¼¯»ùÅç¹©¶È¹â¹»¤òÎ¨¤¤¤Æ²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½é½Ð¾ì¤·¥Ù¥¹¥È4¤ËÆ³¤¤¤¿¤Û¤«¡¢ÀîÆâ¹â¹»¤Ç¤Ï¸å¤Ë¥×¥íÌîµåµð¿Í¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿ÌÚº´´ÓÍÎÅê¼ê¤ò°é¤Æ¤ë¤Ê¤É¡¢°éÀ®¤äÈ¯Å¸¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÆüËÜ¹â¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¤Îµ»½Ñ¡¦¿¶¶½°Ñ°÷¤äMBC¥é¥¸¥ª¤Î¹â