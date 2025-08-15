»ñÎÁ²¬»³Ï«Æ¯¶É¤¬Æþ¤ë¹çÆ±Ä£¼Ë¡Ê²¬»³¡¦ËÌ¶è¡Ë ²¬»³¸©Æâ¤Î¥Ï¥íー¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ½¢¿¦¤·¤¿¾ã³²¼Ô¤Î¿ô¤¬¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ²¬»³Ï«Æ¯¶É¤¬¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£2024Ç¯ÅÙ¡¢¸©Æâ¤Î¥Ï¥íー¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ½¢¿¦¤·¤¿¾ã³²¼Ô¤Ï2020¿Í¤Ç¡¢Á°¤ÎÇ¯ÅÙ¤ËÈæ¤Ù¤Æ2.4¡óÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£4Ç¯Ï¢Â³¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ½¢¿¦¼Ô¤ÎÆâÌõ¤ÏÀº¿À¾ã³²¼Ô¤¬1059¿Í¡¢¿ÈÂÎ¾ã³²¼Ô¤¬416¿Í¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£