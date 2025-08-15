14ÆüÌë¡¢Ê¡²¬»ÔÅì¶è¤Î½¸¹ç½»Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¡¢20Âå¤Î½÷À­¤¬ÃË¤Ë¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤ÏÆ¨Áö¤·¡¢·Ù»¡¤¬¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È14Æü¸á¸å7»þÈ¾¤´¤í¡¢Ê¡²¬»ÔÅì¶è¹á½»¥öµÖ¤Î½¸¹ç½»Âð¤Î¶¦ÍÑÄÌÏ©¤Ç¡¢µ¢Âð¤·¤¿20Âå¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î½÷À­¤¬¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤ËÇØ¸å¤«¤é¿ÏÊª¤òÆÍ¤­¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¡Ö¥«¥®¤ò³«¤±¤í¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤·¡¢½÷À­¤¬¿ÏÊª¤ò¿¶¤êÊ§¤ª¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¤Ëº¸¼ê¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃË¤Ï¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤¿