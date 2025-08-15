¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/15¡Û½ãÎõ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¼ò°æ°ì·½¤¬8·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸å¾åæÆÂÀ¤Î·ëº§¼°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µAKB48¤ÎÉ×¡¦½ãÎõ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î·ëº§¼°¢¡¼ò°æ°ì·½¡¢¸å¾åæÆÂÀ¤Î·ëº§¼°¤ÎÍÍ»Ò¸ø³«¼ò°æ¤Ï¡ÖÉã¤Î¸ý¤ËÂ©»Ò¤¬¥±¡¼¥­¤òÊü¤ê¹þ¤à¤Î´¬ Éã¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë·ëº§¼°¡¢¿Æ¹§¹Ô¤Ê¤ê¡×¤È¡¢2024Ç¯12·î2Æü¤Ë¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¤Î²£»³Í³°Í¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¸å¾å¤Î·ëº§¼°¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¸å¾å¤ÏÉã¿Æ¤Ë¼«