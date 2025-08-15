ドル円１４７．１０近辺、ユーロドル１．１６７０近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は147.10近辺、ユーロドルは1.1670近辺での推移。この日はドル売りおよび円買いの動きが優勢。日本時間午前8：50発表の日本ＧＤＰ速報値（第2四半期）の上振れが、日銀利上げ観測を高めたことがドル円の下落につながっていた。ユーロドルもドル安圧力を受けた格好。 ドル円は東京早朝の147.87レベルを高値に、