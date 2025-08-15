１５日の東京株式市場で日経平均株価は急反発。朝方に発表された４～６月期国内総生産（ＧＤＰ）が堅調だったほか円安も追い風となり、日経平均株価は２日ぶりに史上最高値を更新した。 大引けの日経平均株価は前日比７２９円０５銭高の４万３３７８円３１銭。プライム市場の売買高概算は２１億６５４４万株。売買代金概算は５兆６１１３億円となった。値上がり銘柄数は８５３と全体の約５２％、値下がり銘柄数は７０